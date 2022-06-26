الدفع بأوناش لرفع آثار حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

أصيب 17 شخصًا بينهم 4 أطفال في حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف التقرير الطبي الصادر من المستشفي عن أسماء المصابين وهم: "إسراء أحمد محمد 24 سنة، عمر مصطفى فرحات 11 سنة، وشقيقه ربيع 15 سنة، أروى محمد علي 40 سنة، (سودانية)، دنيا الشافعي 22 سنة، نادر عزمي 45 سنة، إبراهيم أحمد 52 سنة، حاتم فاروق 43 سنة، وسلوى عاطف 46 سنة، هبة الله محمد 51 سنة.

كما أصيب " عمرو جلال إسماعيل 28 سنة، ياسر حسين عبد القادر 52 سنة،يسرا علاء الدين 25 سنة، كريستينا عوض 35 سنة، ديفيد نادر 5 سنوات، وأخته "دانيلا" 6 سنوات وهاني محمد 52 سنة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات مما أسفر عن إصابة 17 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.