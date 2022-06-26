الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جثة وسيارة محطمة مشاهد خلال المعاينة أمام عقار بالعباسية

صورة من الحادث
صورة من الحادث
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«جثة» و«سيارة محطمة» مشاهد وجدها رجال المباحث عند معاينة موقع سقوط شاب من أعلى عقار العباسية.

كشفت التحريات الأولية لواقعة سقوط الشاب من عقار العباسية عن تحطم سيارة ملاكى وتهشم وتفسخ جمجمة شاب .

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة العباسية بالوايلي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة أحمد ع ح، 21 سنة بمنطقة المعادي، مصاب كسر مضاعف بالقدمين واشتباه نزيف بالمخ والبطن و كسر بالجمجمة وتوفى .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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