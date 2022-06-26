الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب في حدائق القبة

حبس
حبس
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قررت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، عن طريق كسر الباب، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتخصصه في سرقة الشقق بعد مراقبتها لفترة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى وراء ارتكاب الواقعة شخصا عاطلا عن العمل، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث القسم في القبض عليه وبحوزته سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» باستخدام أجنة حديدية، إذ أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما أقر بارتكابه 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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