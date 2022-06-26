التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه داخل ترعة بالعياط

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة بدفن جثة شاب عثر عليها داخل إحدى الترع بالعياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة فى العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.