غرقا في ترعة بمركز فرشوط.. الإنقاذ النهري ينجح في انتشال جثتين

نجحت قوت الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن قنا، في انتشال جثتي شابين عقب غرقهما في أحد الترع لمركز فرشوط، وتم اتخاذ اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انتشال جثتى عمار حمدى إبراهيم، 20 عاما، وتامر ياسر عبد الرحيم، 16 عاما، مقيمان ساحل سليم أسيوط، بعد غرقهما فى ترعة بقرية القبيبة بفرشوط شمال قنا.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.