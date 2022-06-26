زيادة المعاشات شهر يوليو 2022 وجدول صرف الشهر الجديد

تحدد الدولة شهر 7 من كل عام موعدًا لزيادة المرتبات والمعاشات، ويبحث أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات شهر يوليو 2022، بالتزامن مع صرف معاشات شهر يوليو 2022 خلال أيام قليلة، من خلال منافذ صرف معاشات شهر يوليو من ماكينات الصرف الآلي أو البريد المصري، وعدد من قنوات صرف معاشات شهر يوليو المنتشرة في أنحاء الجمهورية.



زيادة المعاشات شهر يوليو 2022

حددت الدولة شهر يوليو موعدًا لصرف زيادة المعاشات السنوية، ولكن هذا العام فليس هناك زيادة المعاشات يوليو 2022، كما يحدث دائمًا، نظرًا لإقرار الزيادة الجديدة خلال شهر أبريل الماضي قبل عيد الفطر المبارك 2022، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة زيادة الأسعار التي حدثت في مارس الماضي بعد رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي للمرة الأولى خلال هذا العام.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

واختلفت قيمة زيادة المعاشات حسب المعاشات فتبلغ قيمة الزيادة للمعاش أقل من 1000 جنيه 130 جنيهًا، ويحصل صاحب المعاش الأقل من 2000 جنيه 260 جنيهًا.

ومن يحصل على معاش 3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيهًا.

ومن يحصل على 4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيهًا.

ومن يحصل على 5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيهًا.

ومن يحصل على 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيهًا.

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ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و814 ألفًا و189 مقارنة بـ10 ملايين و750 ألفًا خلال أبريل الماضي، كما أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليونًا و115 ألفًا و639 مقارنة بـ14 مليونًا و75 ألفًا و856 حتى أبريل الماضي.

جدول صرف معاشات يوليو 2022-

حددت وزارة المالية جدول صرف المعاشات شهر يونيو منعًا لتكدس اصحاب المعاشات امام ماكينات الصرف الالي وفي مكاتب البريد، فيصرف صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومي 1-2 يوليو.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومي 3- 4 يوليو.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومي 5-6 يوليو.



