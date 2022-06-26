تخصصات مسابقة التربية والتعليم 2022 في المرحلة الأولى

في بشرى سارة لخريجي كليات التربية، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، في مؤتمر خاص به بوزارة التربية والتعليم عن التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022، على أن يتم فتح باب التقديم خلال الفترة من السبت الثاني من يوليو وحتى 24 يوليو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح طارق شوقي كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم للمسابقة والتي تضمن الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة، حتى يلتحق بها الخريجين الراغبين في التقدم:

التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وذكر «شوقي» في إعلانه تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم، أن هناك عدد محدد من التخصصات يلزم للدخول ضمن الثلاثين ألف مدرس المقبولة في المرحلة الأولى، وذكر أن مسابقة التربية والتعليم 2022 تستهدف في المرحلة الأولي معلمي رياض الأطفال ثم معلمي الصفوف الثلاث الأولى فى العام الأول للعمل كمعلم مساعد لمدة عامين، ثم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل كمعلم وهوإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة المعلم وقدرته على تقديم الخدمة للطالب.

المؤهلات المطلوب لمعلمي رياض الأطفال 2022

1- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية رياض الأطفال.

2- يلزم أن يكون الخريج من كليات التربية الطفولة المبكرة وهي تتضمن الآتي: أقسام رياض الأطفال والطفولة المبكرة و الدبلوم المهني رياض أطفال وطفولة مبكرة.

المؤهلات المطلوب لاختيار معلمي الصفوف الثلاثة الأولي الابتدائية 2022

أولًا: أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم لتدريس الصفوف الأولى الاساسية هي أن خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساس أو ابتدائي أو معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي / تعليم ابتدائي / معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

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متطلبات القبول بمسابقة وزارة التربية والتعليم

وجاء على لسان طارق شرقي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت عدد من المتطلبات القبول للوظيفة وكيفية التقديم، جاءت كالآتي:

1-يشترط أن يجتاز المتقدم الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

2- النجاح في برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

3- على المتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم في المرحلة الأولى اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجات التعليم وفق النظام الجديد.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022