آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم 2022

يهتم آلاف من المعلمون اليوم بمتابعة آخر أخبار مسابقة 30 الف معلم التي أعلن عنها اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حتى أصبحت من اكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل بالتزامن مع اعلان شروط المسابقة خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحثًا عن معلمين ذوى فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع تطوير قطاع التعليم.

وتأتي مسابقة 30 ألف معلم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.



آخر أخبار مسابقة 30 الف معلم

أعلن وزير التعليم العالي عن بدء تقديم مسابقة 30 الف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو المقبل، ويمكن للمعلمين التقدم للمسابقة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتى ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

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وحصرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك لتحديد نسب العجز في كل مادة سواء المواد الأساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي بعد اعلان نتيجة مسابقة 30 الف معلم .

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 الف معلم وهي : المؤهل الدراسي - شهادة تأهيل - صورة من إيصال الإيداع المبلغ 22 جنيها مرسوم الامتحانات - وبطاقة الرقم القومي.

وستقوم الوزارة برفض الطلب فى حالة تزوير اي من المستندات المطلوبة، مشددة على أنه لا أفضلية لأحد.

ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، والانتهاء من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين.

