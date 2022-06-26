الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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بعد كثير من الانتظار قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022، وفي بيان رسمي على صفحة وموقع وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أن التقديم للمسابقة سيتم إلكترونيا، وذلك اعتباراً من السبت المقبل الموافق 2 يوليو 2022 وقد شددت الوزارة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بالأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية جوجل وتويتر، يكثر البحث من قبل آلاف الخريجين والراغبين في التقدم للمسابقة، عن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم بالنسبة لرياض الأطفال والصفوف الثلاث الأولى وهي الشريحة التي أعلنت الوزارة انه سيتم التعيين فيها لنحو 30 ألف معلم في وظيفة مساعد لمدة عامين، يتم فيهم تأهيل المدرس كي يلحق كمدرس وليس مساعد وفي السطور الآتية تقدم المؤهلات المطلوبة .

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022 رياض الأطفال

١-  المتقدمين من خريجي كليات رياض الأطفال والطفولة المبكرة.

٢- المتقدمين حاصلين على دبلوم مهني أقسام رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم للصفوف الأولى

اما المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم بالنسبة للصفوف الأولى فهي تقتصر على التالي:

1- خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي وابتدائي أو أقسام التعليم الأساسي.

2- الحاصلين على الدبلوم المهني في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الابتدائي بكليات التربية أو كليات التربية النوعية.

وفي بيان وزارة التربية والتعليم قد حددت مجموعة من الشروط لا يجب الإخلال عن اي منها منها وهي موضحة في السطور الآتية:

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شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

شروط التقدم لوظيفة لمسابقة التربية والتعليم 2022

أولًا : حامل للجنسية المصرية.

ثانيًا: ان يكون المتقدم  محمود السيرة.

ثالثًا: ان يكون حسن السمعة.

رابعًا: يجب ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

خامسًا: يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

خامسًا ألا يزيد سن المتقدم للمسابقة عن عمرالـ ٣٥ عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

سادسًا: ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية «تعليم أساسي أو إبتدائي أو معلم فصل».

سابعًا يشترط ألا يقل التقدير العام للخريج عن تقدير جيد.

ثامنًا: يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

الكشوفات الطبية لمسابقة وزارة التربية والتعليم

سيخضع المتقدم لعدة فحوصات جسدية منها الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

تاسعًا: يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي فلن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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