مؤمن زكريا مستشاراً للشئون الرياضية لشركة تذكرتى

قررت شركة تذكرتى تعيين مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر فى منصب مستشار الشئون الرياضية بالشركة.



ووجه مؤمن زكريا الشكر لمجلس إدارة شركة تذكرتي، وترحيبه بالمنصب الجديد كمستشار رياضي للشركة، كما أثنى نجم الأهلي على دور تذكرتي الرائد والبارز فى المجال الرياضي فى السنوات الأخيرة.



ويعد مؤمن زكريا هداف مباريات القمة بين الاهلى والزمالك فى وجود البرتغالى فيريرا على قيادة الزمالك، حيث نجح فى تسجيل 3 أهداف خلال 3 مباريات، ويعد عبد الله السعيد وباسم مرسى فى المركز الثانى برصيد هدفين، وعمر جابر ومحمود عبد المنعم كهربا "هدف" لكل لاعب.