يبحث الكثير في الوقت الحالي عن موعد عيد الأضحى 2022 في مصر، بالتزامن مع بداية سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وقد ارتفعت معدلات البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في مصر وذلك عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

وفي سبيل معرفة موعد عيد الأضحى 2022 في الدول العربية تقوم البحوث الفلكية والعلماء المختصون في عملهم من أجل استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443 هجرياً، ومن ثم الإعلان عن تاريخ موعد عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2022 في مصر

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد عيد الأضحى 2022 في مصر.

ينتظر المسلمون رؤية الهلال لمعرفة مطلع بداية شهر ذي الحجة من أجل تحديد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢، ووفقًا لما أعلنه المركز الفلكي للبحوث، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في مصر، فلكيًا هو يوم السبت الموافق 9 يوليو ٢٠٢٢، وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

وتبدأ إجازة العيد، من يوم الجمعة، وهو موعد وقفة عرفة، ويكون موعد عيد الأضحى وفقًا لرؤية الهلال لغرة شهر ذي الحجة يوم السبت، ويحدد بناء على ظهور الهلال في السماء، حيث إن دار الافتاء المصرية هي الجهة المنوط بها الإعلان رسمياً عن موعد عيد الأضحى 2022.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2022

يصلي عيد الأضحى 2022 صباح 10 من شهر ذى الحجة، وصلاة عيد الأضحى ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ثم تصلى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

تكبيرات عيد الأضحى 2022

يبحث الكثير عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وهي الصيغة التي لا تختلف في شيء عن تكبيرات عيد الفطر المبارك، ولكن تختلف في عددها أثناء الصلاة.

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وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن صيغة تكبيرات العيد الصحيحة كالآتي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".