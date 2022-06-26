حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن فى حدائق القبة

قررت نيابة الزيتون الجزئية، الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان تبلغ لقسمى شرطة حدائق القبة، الزيتون من شخصين باكتشافهما كسر بابي شقة محل سكنهما وسرقة مبلغ مالى، وعدد من الأجهزة الكهربائية من داخلهما.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية.

بتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، كما أقر بارتكابه 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

بإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، كافة المسروقات المستولى عليها، 2 أجنة حديدية والمستخدمتان في إرتكاب وقائع السرقة.

أضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس المتهم.