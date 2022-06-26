الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابة سرقت المحال التجارية فى مدينة نصر

حبس
حبس
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بأسلوب «كسر القفل». 

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من صيدلي باكتشافه كسر أقفال الصيدلية ملكه الكائنة بدائرة القسم، وسرقة «شاشتين، هاتف محمول، جهاز DVR، الخاص بكاميرات مراقبة الصيدلية، كمية من الأدوية».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وباستهداف الآخرين، أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة أحدهما، وملك أحد أصدقائه، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «كسر القفل» باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما بالاشتراك مع المتهم المضبوط.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بذات الأسلوب، كما أقروا بارتكابهم 4 حوادث سرقة.

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهم وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس جميع المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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