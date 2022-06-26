إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنح بتهمة سرقة شقق سكنية بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنح؛ لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بمدينة السلام، بأسلوب المفتاح المصطنع.

كان قسم شرطة السلام قد تلقى عدة بلاغات مفادها سرقة الشقق السكنية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط كل 3 متهمين لهما معلومات جنائية وتبيَّن اتهامهم في 5 قضايا سرقة بالاكراه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب المفتاح المصطنع وسرقة 5 شقق سكنية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.