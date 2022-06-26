الأحد 26 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنح بتهمة سرقة شقق سكنية بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنح؛ لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بمدينة السلام، بأسلوب المفتاح المصطنع.

كان قسم شرطة السلام قد تلقى عدة بلاغات مفادها سرقة الشقق السكنية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط كل 3 متهمين لهما معلومات جنائية وتبيَّن اتهامهم في 5 قضايا سرقة بالاكراه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب المفتاح المصطنع وسرقة 5 شقق سكنية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستخدام السياسى لداعية «القفة»

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أول ظهور لـ«محمد عادل» قاتل نيرة أشرف (بث مباشر)

التشكيل الكامل لمجلس أمناء «الحوار الوطنى»

القاضي يسأل قاتل نيرة: إيه مفهوم الحب عندك؟.. كيف رد المتهم؟

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

تأجيل محاكمة المتهم بقتل «نيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح الحر واجهة مشرفة تستحق الدعم

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمناخ.. والغذاء

محمد العسيري

مشْرط الجراح.. قصة مدينة ملهمة

الحسين عبدالرازق

أنتم لا مرحبًا بكم!

محمود العسقلاني

محافظ أسيوط المستكفي

د.أحمد الخميسى

المرأة المصرية وحديث القفة

أحمد سعد زايد

سر هيمنة الأصولية العربية بالغرب

ماجد حبته

متحدون ضد مجاعة عالمية

صور

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

أول امتحانات الثانوية «فرحة»

قرعة كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست