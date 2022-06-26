الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسجل خطر قتل شابًا فى المرج للجنايات

ضبط متهم
ضبط متهم
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة متهم لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شاب أثناء مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية على يد مسجل خطر، بسبب خلافات بينهما، أطلق المتهم صوبهما أعيرة نارية ببندقية خرطوش كانت بحوزته على شاب سقط غارقًا في دمائه وتوفي في الحال.

وبانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وهو "م. ك. ا" مسجل خطر، وتبين أن له معلومات جنائية وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

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