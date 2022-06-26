الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق أولى فعاليات مشاركة أطفال مصر فى دعم قمة المناخ «cop 27»

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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انطلقت اليوم بالشبكة المصرية للبيئة والمناخ أولي فعاليات مشاركة أطفال مصر في دعم قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27  حيث عقدت لجنة الطفل بالشبكة اجتماعها الأول لبحث الترتيبات الرئيسية تمهيدا لإطلاق مبادرتها الشاملة "أطفال من أجل المناخ، إضافة لوضع  الاستراتيجيات والتصور للمشاريع الإعلامية والفعاليات التي يمكن أن يقوم بها الأطفال للترويج وتغطية قمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ cop27 والتي ستعقد في مصر خلال نوفمبر 2022 .

تضم اللجنة عددا من الأسماء البارزة من الكوادر العلمية والعاملين بمجال الطفولة والمرأة والبيئة، من بينهم المهندس أحمد المنياوي خبير الطاقات المتجددة، د.سلمي الغيطاني المساعد التنفيذي لمدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، دولت أحمد  مدير الموارد البشرية بالمجلس القومي للمرأة، د.هبة الشاهد أستاذ مساعد الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، ريهام حلمي  المدير التنفيذي لشركة انفيرو ، د. لبني  خيري رئيس مجلس دارة شركة ال كيه هب، د.إنجي أبوالعز مدرس الإعلام بجامعة بني سويف والمدرب  الدولي، د. عادل كريم أحد رواد العمل الأهلي والرياضي في مصر، فاطمة عادل الاستشاري البيئي ومي عباس مدير آرت آند تالنت زون للفنون، وتترأس اللجنة د. عندليب فهمي.

جدير بالذكر أن الشبكة المصرية للبيئة والمناخ التي أسسها الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب تعمل علي نشر الثقافة البيئية، وإعطاء فرصة للمبادرات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني لعرض أنشطتها وأخبارها إلى جانب جهود الدولة في هذا المجال، والعمل علي خلق جيل جديد من الإعلاميين والصحفيين مؤهل للتعاطي مع الإعلام البيئي وثورة التطورات المتلاحقة في مجال البيئة والمناخ والتنمية المستدامة .

إضافة إلى التصدي لحملات الدعاية السلبية الموجهة أو غير العالمة بحجم الجهد المبذول والتطور الحادث علي أرض الواقع، وكذلك تغيير الصورة النمطية لدى النخبة والجمهور عن مفهوم البيئة وإظهار دورها الحقيقي المتقاطع مع كل نواحي الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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