وزير الدفاع يشهد تخرّج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، التى تضم الدورات 45 من كلية الحرب العليا، والدورة 51 من كلية الدفاع الوطنى، والدورة 23 للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخرج الدورات 71 أركان حرب عام، والدورتين 43،44 أركان حرب تخصصية، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وضمت تلك الدورات عددًا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين، وعددًا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، تناول الإسهامات العلمية والبحثية التى تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان، والدور الذي يقومان به لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية، وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديراً لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وفى نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين، كما هنأهم على ما حققوه من إنجازات طوال مدة الدراسة، وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة لإعداد الكوادر المؤهلة بكل القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، كما أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.