الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء «النقض وقضايا ومجلس الدولة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة. 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشددًا على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

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