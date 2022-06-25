محمود التهامى: «حقنا هنجيبه بالقانون ومصر بلد المنشدين»

قال المنشد محمود التهامي، إنه لأول مرة يتحدث عن أزمة نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن النقابة ادعت عليه زورًا إقامته حفلًا في أسوان بالكذب وأوقفته بناءً على هذه الادعاءات رغم عدم ذهابه إلى هناك تلك الفترة وتواصله المتكرر مع مسئولي النقابة لنفي إقامة الحفل.

وأضاف التهامي في بيان له منذ قليل، أنه تحدث مع النقابة لطلب وقف ما يحدث معه، لأنه لا يليق بها ولا به، مستنكرًا شهادة بعض موظفي النقابة الزور ضده.

وتابع: "كان نفسي نقيب الموسيقين ياخد إجراء جاد يليق به وبتاريخه وتاريخنا، لأن ما قيل كذب وإجرام في حقي".

وأشار إلى أنه يتعجب من ادعاءات النقابة زورًا عليه بسبب جمهور آخر، وسكوت نقيب الموسيقيين على هذا الأمر، وعدم إعطاء المنشدين والمبتهلين نفس فرصة مطربي الأغاني الشعبية، قائلاً: "قاعد مع بيكا وشاكوش وعمر كمال، وإحنا مفيش اهتمام، رغم إننا منشدين ولينا تاريخ وبلدنا بتتشرف بينا والعالم بيتشرف بينا".

وطالب المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بالتحقيق في الادعاء عليه زورًا، موضحًا أن النقابة خالفت اللوائح ولم ترسل له أي إنذارات قبل وقفه والتحقيق معه على إثر واقعة لم تحدث.

وأوضح التهامي، أنه سُئل لأكثر من مرة في وسائل الإعلام الأجنبية عن وقفه عن الإنشاد في بلده، مشيرًا إلى أنه سيأخذ حقه بالقانون، وأن مصر بلد الإنشاد والرئيس كما يبني في المباني كذلك في المعاني.