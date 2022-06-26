الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار محمد محجوب رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمد عيد محجوب رئيسًا لمحكمة النقض رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار عبدالله شوضة والذي شغل المنصب لدورتين متتاليتين.

يذكر أن المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الجديد كان قد شغل منصب مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017، جمهورية مصر العربية.

وهو عضو "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" منذ 2014 شغل منصب مستشار فني لرئيس "محكمة النقض" بين 2009 و2012، وأمين عام مساعد "مجلس القضاء الأعلى" بين 2001 و2009، ونائب رئيس "محكمة النقض" بين 1999 و2001، ومحام عام في "نيابة النقض" بين 1993 و1999، ورئيس محكمة ابتدائية بين 1986 بين 1990، وقاض في المحاكم الابتدائية بين 1983 و1986 حاصل على ليسانس في الحقوق عام 1976 من "جامعة القاهرة".