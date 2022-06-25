ضبط طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، طن لحوم مجمدة وكبدة مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص فى الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته طن لحوم مجمدة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.