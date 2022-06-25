الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل امتحان اللغة العربية.. ضبط المتهم بإنشاء قناة على «تليجرام» لتداول امتحانات الثانوية

جريدة الدستور
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ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر أنشأ صفحة على "تليجرام"، لنشر وتداول أسئلة زعم أنها أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وقال مصدر أمني إنه استكمالا لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، لنشر الأسئلة والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة بالاشتراك مع نجل شقيقه، وبحوزتهما "هواتف محمولة تستخدم في نشاطهما الإجرامي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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