الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بإحدى الترع فى العياط

جثة
جثة
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من تحرياتهم لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بإحدى الترع فى العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية. 

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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