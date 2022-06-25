الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيسة السيدة العذراء بطوه

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء بطوه، وذلك تحت شعار "حقوق الطفل".

تقام فعاليات المؤتمر بمقر الواحة سنتر؛ حيث كان في استقباله الأب شنودة يواقيم، راعي الكنيسة، والأب مكاريوس فريد، مسئول الواحة.

وأعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية لشباب المرحلة الإعدادية، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من لقاءات وفعاليات المؤتمر. وأنهى الراعي الزيارة التفقدية بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

جدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

من هو الأنبا باسيليوس؟

ولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبوالخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يُعد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي من أحد أبرز الشخصيات القبطية ذي الدور البارز في نشر الدعم والأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته. فقد حرص على أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف وقد رفع شعارًا خاصًا حين أعلن قائلًا: "كنت أصلى لله أن يمنحني نعمة الوعظ، لأنني لا أستطيع أن أعظ وقد أعانني الله طوال خدمتي بالمنيا، فأؤمن بعطائه اللا محدود".

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانًا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفًا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.