الأحد 26 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيسة السيدة العذراء بطوه

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
ads

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء بطوه، وذلك تحت شعار "حقوق الطفل".

تقام فعاليات المؤتمر بمقر الواحة سنتر؛ حيث كان في استقباله الأب شنودة يواقيم، راعي الكنيسة، والأب مكاريوس فريد، مسئول الواحة.

وأعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية لشباب المرحلة الإعدادية، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من لقاءات وفعاليات المؤتمر. وأنهى الراعي الزيارة التفقدية بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

جدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

من هو الأنبا باسيليوس؟ 

ولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبوالخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يُعد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي من أحد أبرز الشخصيات القبطية ذي الدور البارز في نشر الدعم والأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته. فقد حرص على أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف وقد رفع شعارًا خاصًا حين أعلن قائلًا: "كنت أصلى لله أن يمنحني نعمة الوعظ، لأنني لا أستطيع أن أعظ وقد أعانني الله طوال خدمتي بالمنيا، فأؤمن بعطائه اللا محدود".

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانًا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفًا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

كنيسة السيدة العذراء الكنيسة القبطية الكنيسة العائلة المقدسة كاتدرائية يسوع الملك المؤتمر كنيسة العائلة المقدسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسباب خوف الإرهابيين من التقارب المصرى- العربى

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بسبب لدغة كوبرا.. إصابة 2 مدربين أثناء عروض السيرك فى مطروح

سيناتور روسى: العقوبات الغربية ضد روسيا تهدف إلى إرهاق البلاد على المدى الطويل

كوريا الجنوبية تسجل 6 آلاف و 246 إصابة جديدة بكورونا

مراجعات الثانوية العامة 2022.. المراجعة النهائية لن يخرج عنها الامتحان

رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بتقديم دعم مالى جديد لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود العسقلاني

محافظ أسيوط المستكفي

د.أحمد الخميسى

المرأة المصرية وحديث القفة

أحمد سعد زايد

سر هيمنة الأصولية العربية بالغرب

ماجد حبته

متحدون ضد مجاعة عالمية

فيصل شمس

هل نحن فى حاجة إلى كِتاب الدين؟

علي سعدة

دعوة لاحترام الذات

د. منى حلمى

مشاهد مختلفة من تأملات امرأة مصرية

أحمد الصغير

تساؤلات مشروعة لفضيلة د. مختار جمعة وزير الأوقاف!

صور

قرعة كأس مصر

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست