الأحد 26 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير قطر يصل الجزائر.. والرئيس تبون فى مقدمة مستقبليه

الأمير تميم بن حمد
الأمير تميم بن حمد
ads

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم السبت، عن وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مدينة وهران بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ تميم بن حمد، لدى وصوله مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة"،  الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

كما كان في الاستقبال عدد من الوزراء بالحكومة الجزائرية، وسعادة عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر، والدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة وأعضاء السفارة القطرية.

وقد جرت للأمير تميم لدى وصوله المطار مراسم استقبال رسمي.

وكالة الأنباء القطرية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر مدينة وهران الرئيس عبد المجيد تبون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسباب خوف الإرهابيين من التقارب المصرى- العربى

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بسبب لدغة كوبرا.. إصابة 2 مدربين أثناء عروض السيرك فى مطروح

سيناتور روسى: العقوبات الغربية ضد روسيا تهدف إلى إرهاق البلاد على المدى الطويل

كوريا الجنوبية تسجل 6 آلاف و 246 إصابة جديدة بكورونا

مراجعات الثانوية العامة 2022.. المراجعة النهائية لن يخرج عنها الامتحان

رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بتقديم دعم مالى جديد لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود العسقلاني

محافظ أسيوط المستكفي

د.أحمد الخميسى

المرأة المصرية وحديث القفة

أحمد سعد زايد

سر هيمنة الأصولية العربية بالغرب

ماجد حبته

متحدون ضد مجاعة عالمية

فيصل شمس

هل نحن فى حاجة إلى كِتاب الدين؟

علي سعدة

دعوة لاحترام الذات

د. منى حلمى

مشاهد مختلفة من تأملات امرأة مصرية

أحمد الصغير

تساؤلات مشروعة لفضيلة د. مختار جمعة وزير الأوقاف!

صور

قرعة كأس مصر

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست