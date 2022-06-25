أمير قطر يصل الجزائر.. والرئيس تبون فى مقدمة مستقبليه

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم السبت، عن وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مدينة وهران بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ تميم بن حمد، لدى وصوله مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة"، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

كما كان في الاستقبال عدد من الوزراء بالحكومة الجزائرية، وسعادة عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر، والدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة وأعضاء السفارة القطرية.

وقد جرت للأمير تميم لدى وصوله المطار مراسم استقبال رسمي.