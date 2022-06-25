وزير الرياضة يلتقى رئيسى اتحادى اللجان الأوليمبية الأوروبية والإفريقية بمدينة وهران بالجزائر

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، كلًا من رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الأوروبية، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، بحضور رئيس دورة ألعاب البحر المتوسط، والياباني مورى واتانابي رئيس الاتحاد الدولى للجمباز.

جاء ذلك قبيل انطلاق حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط التى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر فى الفترة من ٢٤ يونيو الجارى وحتى ٦ يوليو المقبل.

تناول اللقاء الحديث حول رؤية اتحادى اللجان الأوليمبية الأوروبية والإفريقية على صعيد تعزيز التعاون المشترك، وبالتنسيق مع اللجان الأوليمبية الوطنية بالشكل الذى يساهم فى تطوير الرياضة، وأداء رسالتها فى توحيد وتقريب الشعوب، من خلال مختلف التجمعات والبطولات الدولية والقارية.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحى بلقاء رئيسى اتحادى اللجان الأوليمبية الأوروبية والإفريقية، ورئيس الاتحاد الدولى للجمباز، على هامش حضور افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط التى تجمع دول حوض البحر المتوسط فى محفل رياضى تنافسى كبير.

وعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التجربة المصرية فى استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الدولية الرياضية على مدار العام، وتحقيق النجاح لها على كافة المستويات، وكان منها اجتماعات اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، متطرقًا إلى تميز النتائج المصرية المحققة فى الألعاب الفردية فى المنافسات العربية والقارية والدولية التى يخوضها أبطال مصر فى مختلف الألعاب.

جدد الوزير تأكيده على ترحيب مصر لاستضافة مختلف فعاليات الاتحادات والكيانات الرياضية الدولية فى أى وقت، فى ضوء التوجه نحو جعل مصر منصة استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى وفق توجيهات القيادة السياسية.

كما استعرض اللقاء التطور الملحوظ الذى تشهده الرياضة الإفريقية خلال الفترة الراهنة على مستوى الألعاب الفردية، استنادًا على النتائج التى يحققها لاعبو ولاعبات الدول الإفريقية فى مختلف المنافسات.

وتشارك البعثة المصرية فى دورة ألعاب البحر المتوسط بـ١٧٧ لاعبًا ولاعبة يتنافسون فى ١٩ رياضة تتمثل فى رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز.