حزب «ماكرون» يسعى لتكريس حق الإجهاض فى الدستور

يسعى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تكريس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي بعد أن فرضت عدة ولايات أمريكية حظرًا فوريًا على الإجهاض في أعقاب حكم المحكمة العليا أمس الجمعة.



ويقترح الحزب، الذي خسر أغلبيته الصريحة في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل أسبوع، مشروع قانون في أقرب وقت قد يكون اليوم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن أورور بيرج، رئيس الحزب في الجمعية في تصريحات أدلى بها لإذاعة فرانس إنتر اليوم السبت.



كانت المحكمة العليا الأمريكية قررت أمس الجمعة إلغاء قانون الحق في الإجهاض الليبرالي، وبهذا القرار تكون المحكمة العليا التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة - بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات.

وفي وقت سابق، بدأ عدد من الولايات الأمريكية تطبيق حظر عمليات إنهاء الحمل «الإجهاض»، بعد حكم المحكمة العليا.

وأدان الرئيس جو بايدن القرار، معتبرًا أنه "خطأ فادح" يمكن أن "يعرض صحة النساء وحياتهن للخطر".

ودعا بايدن الأمريكيين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض خلال انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.

وفيما تغلق العيادات في ميزوري أو ساوث داكوتا أو جورجيا أبوابها واحدة تلو الأخرى، تعهدت ولايات ديمقراطية، مثل كاليفورنيا أو نيويورك، بالدفاع عن الحصول على عمليات الإجهاض على أراضيها.



وانطلقت هذه الثورة بقرار المحكمة العليا إلغاء قرارها الرمزي المعروف باسم "رو ضد وايد"، الذي كفل منذ 1973 حق المرأة الأمريكية في الإجهاض، وقد اعتبر غالبية قضاتها اليوم أنه "لا أساس له على الإطلاق".



وكتب القاضي صموئيل أليتو: "لا يشير الدستور إلى الإجهاض ولا يحمي أي من مواده ضمنيًا هذا الحق"، وأضاف: "حان الوقت لإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين" في البرلمانات المحلية.



وهذه الصيغة قريبة من مسودة حكم أولية كانت محور عملية تسريب غير مسبوقة في بداية مايو.



ومع أن القرار كان متوقعًا، تجمّع الآلاف للتعبير عن فرحتهم أو حزنهم أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن.



وقالت جينيفر لوكوود شبات (49 عامًا) وهي تبكي: "من الصعب أن نتخيل العيش في بلد لا يحترم حقوق المرأة".



لكن غوين تشارلز (21 عامًا) عبّر عن ارتياحه مؤكدًا: "نحن ندخل ثقافة جديدة لحماية الحياة".

وحتى مساء الجمعة، كانت لا تزال هناك حشود كبيرة حول المبنى الأبيض الضخم في العاصمة، وكذلك في عدد من مدن البلاد مثل سانت لويس في ميزوري، وأمام آخر عيادة تجري عمليات الإجهاض في هذه الولاية.. وميزوري هي أول ولاية أعلنت الجمعة عن حظر عمليات الإجهاض عقب صدور قرار المحكمة.