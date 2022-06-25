الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة المستشار يحيى عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة ومحافظ الشرقية الأسبق

المستشار يحيى عبد
المستشار يحيى عبد المجيد
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توفى اليوم المستشار يحيى عبدالمجيد الأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، ومحافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشورى، في أحد المستشفيات الكبرى إثر وعكة صحية.

وعين يحيى عبدالمجيد في السلك القضائي بمجلس الدولة عقب تخرجه مباشرة.

وتقلد منصب نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 1992 ثم أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ورئيسًا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لمدة عشرين عامًا متصلة، ثم عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، لمدة ثمانية سنوات.

وعين رئيسًا لـ6 محاكم إدارية:

رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – ووزارات الخارجية والعدل والصحة والمحافظات.

رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة بأسيوط ومستشارًا للدولة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية {وزارات سيادية}.

وعين مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا ورئيسًا بالمحكمة الإدارية العليا.

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