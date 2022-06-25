النيابة تطلب تحريات المباحث في مصرع فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم

طلبت النيابة العامة بالجيزة تقرير الصفة التشريحية لفتاة توفيت داخل مصحة الهرم، إذ لقيت الفتاة مصرعها أثناء تلقيها جرعات العلاج داخل إحدى مصحات علاج الإدمان بدائرة قسم شرطة الهرم لكشف سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث الجنائية سرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم استجواب مسئولي المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبيان كون المصحة مرخصة من عدمه، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في كشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا بوفاة فتاة في العقد الثالث من العمر داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مي . ط. م»، 25 عامًا، وكشفت التحريات عن أن الفتاة مدمنة لمخدر الهيروين، وقامت أسرتها بإدخالها مصحة لعلاج الإدمان إلا أنها توفيت أثناء خضوعها للعلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الوفاة.