الأحد 26 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022| موقع النيابة العامة

المرور
المرور
ads

مع نهاية كل شهر يتصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور قائمة بحث الكثير من ملاك السيارات والمركبات لمعرفة المخالفات ومحركات البحث المختلفة كي يستعد ملاك السيارات بدفع الغرامات والمخالفات وكذلك تقديم التظلمات على تحريرها، واستخراج شهادة المخالفات وغيرها من خدمات نيابات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

وفي إطار الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الاتية 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022، وخطوات تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر السطور التالية:

خطوات تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لتسجيل المخالفات: 

١- الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة لخدمات المرور "من هنــا".

٢- الضغط على أيقونة خدمات «نيابات المرور».

٣- اختيار أيقونة الاستعلام ضمن قائمة الخدمات والتي تتمثل في خدمات الخدمات الآتية "التصالح الفوري – الدفع – الاستعلامات - التظلمات - خدمة متابعة الطلبات".

٤- يكتب صاحب المركبة رقم اللوحة الحروف والأرقام في المكان المخصص.

٥- على الفور تظهر بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

 وهناك عدة خطوات على مالك المركبة او السيارة اتباعها لاستخراج شهادة المخالفات وقد حددتها نيابات المرور في عدة. 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وخطوات تقديم التظلمات للنيابة

 

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور «أونلاين»

أولًا: ولاستخراج شهادة مخالفات المرور «أونلاين» لمركبات عبر موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور، يتم تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا عبر الرابط (هــــــنا).

ثانيًا: اختيار أيقونة استعلامات من قائمة الخدمة المطلوبة.

ثالثًا: اختيار مخالفات رخص السير أو مخالفات رخص المركبات.

رابعًا بدون صاحب المركبة أو المستعلم عن المخالفات رقم الرخصة "الحروف والأرقام في حالة الاستعلام عن رخص المركبة.

خامسًا: اضغط على إجمالي المخالفات.

سادسًا لمعرفة مخالفات الرخصة يكتب حامل الرخصة رقم الرخصة ونوع الترخيص ومنها يتم اختيار الدفع عبر "الفيزا" أو عند استلام الخدمة ثم إضافة عنوان الاستلام.

كيفية تقديم تظلمات مخالفات المرور 

عدد من المستعلمين يجدد ان قيمة المخالفات والغرامات غير متوافقة مع المخالفات التي ارتكابها فيقوم بعمل تظلم على قيمة المخالفات لتقليل القيمة علّيه وهذا يتم عبر الخطوات التالية: 

١- تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة من هذا الرابط 

٢- الضغط على أيقونة التظلمات ثم اضغط استمرار.

٣-تحديد مخالفات إذا ما كانت رخص المركبات او رخص القيادة.

٤- كتابة البيانات الخاصة برخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط "طلب دعم".

٥- شرح سبب التظلم ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

اقرأ أيضا:

مخالفات المرور شهادة مخالفات المرور رقم اللوحة المرور تظلمات مخالفات المرور

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وخطوات تقديم التظلمات للنيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسباب خوف الإرهابيين من التقارب المصرى- العربى

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بسبب لدغة كوبرا.. إصابة 2 مدربين أثناء عروض السيرك فى مطروح

سيناتور روسى: العقوبات الغربية ضد روسيا تهدف إلى إرهاق البلاد على المدى الطويل

كوريا الجنوبية تسجل 6 آلاف و 246 إصابة جديدة بكورونا

مراجعات الثانوية العامة 2022.. المراجعة النهائية لن يخرج عنها الامتحان

رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بتقديم دعم مالى جديد لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود العسقلاني

محافظ أسيوط المستكفي

د.أحمد الخميسى

المرأة المصرية وحديث القفة

أحمد سعد زايد

سر هيمنة الأصولية العربية بالغرب

ماجد حبته

متحدون ضد مجاعة عالمية

فيصل شمس

هل نحن فى حاجة إلى كِتاب الدين؟

علي سعدة

دعوة لاحترام الذات

د. منى حلمى

مشاهد مختلفة من تأملات امرأة مصرية

أحمد الصغير

تساؤلات مشروعة لفضيلة د. مختار جمعة وزير الأوقاف!

صور

قرعة كأس مصر

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست