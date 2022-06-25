لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022| موقع النيابة العامة

مع نهاية كل شهر يتصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور قائمة بحث الكثير من ملاك السيارات والمركبات لمعرفة المخالفات ومحركات البحث المختلفة كي يستعد ملاك السيارات بدفع الغرامات والمخالفات وكذلك تقديم التظلمات على تحريرها، واستخراج شهادة المخالفات وغيرها من خدمات نيابات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

وفي إطار الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الاتية

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022، وخطوات تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر السطور التالية:

خطوات تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لتسجيل المخالفات:

١- الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة لخدمات المرور "من هنــا".

٢- الضغط على أيقونة خدمات «نيابات المرور».

٣- اختيار أيقونة الاستعلام ضمن قائمة الخدمات والتي تتمثل في خدمات الخدمات الآتية "التصالح الفوري – الدفع – الاستعلامات - التظلمات - خدمة متابعة الطلبات".

٤- يكتب صاحب المركبة رقم اللوحة الحروف والأرقام في المكان المخصص.

٥- على الفور تظهر بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

وهناك عدة خطوات على مالك المركبة او السيارة اتباعها لاستخراج شهادة المخالفات وقد حددتها نيابات المرور في عدة.

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور «أونلاين»

أولًا: ولاستخراج شهادة مخالفات المرور «أونلاين» لمركبات عبر موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور، يتم تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا عبر الرابط (هــــــنا).

ثانيًا: اختيار أيقونة استعلامات من قائمة الخدمة المطلوبة.

ثالثًا: اختيار مخالفات رخص السير أو مخالفات رخص المركبات.

رابعًا بدون صاحب المركبة أو المستعلم عن المخالفات رقم الرخصة "الحروف والأرقام في حالة الاستعلام عن رخص المركبة.

خامسًا: اضغط على إجمالي المخالفات.

سادسًا لمعرفة مخالفات الرخصة يكتب حامل الرخصة رقم الرخصة ونوع الترخيص ومنها يتم اختيار الدفع عبر "الفيزا" أو عند استلام الخدمة ثم إضافة عنوان الاستلام.

كيفية تقديم تظلمات مخالفات المرور

عدد من المستعلمين يجدد ان قيمة المخالفات والغرامات غير متوافقة مع المخالفات التي ارتكابها فيقوم بعمل تظلم على قيمة المخالفات لتقليل القيمة علّيه وهذا يتم عبر الخطوات التالية:

١- تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة من هذا الرابط

٢- الضغط على أيقونة التظلمات ثم اضغط استمرار.

٣-تحديد مخالفات إذا ما كانت رخص المركبات او رخص القيادة.

٤- كتابة البيانات الخاصة برخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط "طلب دعم".

٥- شرح سبب التظلم ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

اقرأ أيضا: