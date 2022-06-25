رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.. تعرف على التفاصيل

يبحث أصحاب المعاشات خلال تلك الفترة قبل مرتبات يوليو عن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، وقد ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات كالاتي:

- الخطوة الأولى الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المرفق هنا

- ثاني خطوة هي اختيار خدمات أصحاب المعاشات

- ثالث خطوة للاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، هي اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات.

الضغط على بدء الخدمة في حالة إذا كنت مستخدم، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما، يمكنك التسجيل لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.

- اكتب الاسم الأول واسم الأب ثم اسم الجد.

- اكتب اسم العائلة.

- كتابة الرقم القومي ثم الرقم التأميني.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة للمرور ثم إعادة تسجيلها مرة أخرى.

- الضغط على «أنا لست روبوت».

- آخر خطوة للتسجيل هي الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل.

- يمكن لصاحب المعاش بعدها، اتباع هذه الخطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة 2022

ويتم صرف معاش يوليو وفقًا للزيادات الجديدة على أن تكون كالتالي:

صرف مبلغ 1130 جنيها بدلًا من 1000 جنيه

صرف مبلغ 2260 جنيها بدلًا من 2000 جنيه

صرف مبلغ 3390 جنيها بدلًا من 3000 جنيه

صرف مبلغ 4520 جنيها بدلًا من 4000 جنيه

صرف مبلغ 5650 جنيها بدلًا من 5000 جنيه

صرف مبلغ 6780 جنيها بدلًا من 6000 جنيه

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طرق صرف المعاشات 2022

ويمكنك صرف المعاش عبر العديد من الطرق بينها:

فيزا البريد المصري

ماكينات البنوك

السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل مثل فوري وأمان وغيرهم

الصرف الإلكتروني من خلال فوري، أو أمان وغيرهما

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