مباحث السياحة: ضبط 387 قضية حفر وتنقيب عن آثار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية في قضايا أمن الموانئ والسياحة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (11) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

في مجال الأمن السياحي

ضبط (387) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.