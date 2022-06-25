رسوم تجديد جواز السفر المصرى 2022

يبحث المواطنون عن رسوم تجديد جواز السفر المصري 2022، خاصة قبل السفر لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وارتفعت معدلات البحث على جوجل عن رسوم تجديد جواز السفر المصري 2022، حيث يعد جواز السفر هو المستند المعترف به عالميًا ويسمح لك بالخروج بطريقة قانونية من بلدك إلى أي دولة في العالم.

كم رسوم تجديد جواز السفر المصري 2022

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رسوم تجديد جواز السفر المصري 2022

رسوم تجديد جواز السفر

يتم تجديد جواز السفر المصري مقابل رسوم 500 جنيه مصري.

مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ.

وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه.

ولا يجري إصدار بديل إلا في حالة الضياع أو السرقة، أو استنفاد عدد الأوراق، وذلك وفقًا لمصلحة الجوازات المصرية، التابعة لوزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

بطاقة الرقم القومي: كل شخص عمره فوق الـ16 عامًا عليه استخدام بطاقة الرقم القومي من أجل تجديد جواز السفر.

شهادة الميلاد: الأفراد دون الـ16 عامًا استخدام شهادة الميلاد من أجل الإجراءات المطلوبة.

صور شخصية: تقديم 4 صور مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء وبتاريخ حديث.

الشهادة العسكرية: شهادة من التجنيد لإثبات الموقف من التجنيد للذكور باستثناء من دون الـ19 عامًا مع ثبوت موقف التجنيد في جواز السفر السابق.

شهادة مؤهل العلمي: في حالة عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث والتي يجب أن تكون مثبتة فى البطاقة الشخصية أو دمغة اضافية للمؤهل.

الحالة الاجتماعية: للإناث يجب ان تتقدم بمستند حالة اجتماعية: وثيقة زواج إذا متزوجة أو وثيقة طلاق إذا مطلقة او شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة.

جواز السفر السابق: يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.

الخطوات المطلوبة لتجديد جواز سفر

بعد تجهيز كامل المستندات المذكورة سابقًا عليك القيام بالخطوات التالية:

سحب استمارة جواز السفر (نموذج 29 جوازات) من مصلحة الجوازات أو من خلال الفروع التابعة لمصلحة الجوازات من الشباك المخصص ثم يملئ الاستمارة من الوجه الأمامي ويكتب الاسم باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

التوجه لمكتب مراجعة الأوراق ولصق الصور.

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بالنسبة للطلبة يتم تقديم شهادة قيد أصلية معتمدة من الكلية أو المدرسة للسنة الحالية – كما يتم تقديم شهادة قيم مثبت للذكور في حالة تأجيل التجنيد للأكبر من سن 19 سنة.

بالنسبة للغير حاصلين على مؤهل فسوف يتم إيداع مبلغ قدره 400 جنيه «تأمين جواز السفر» من خلال البنك الأهلي أو بنك مصر لصالح حساب مصلحة الجوازات والحصول على إيصال بذلك. يمكن استرداد تأمين جواز السفر بعد إنهاء استخراج جواز السفر الخاص بك أو إلغائه.

التوجه لشباك مراجعة الأوراق ودفع الرسوم ثم أخذ إيصال الاستلام.

في حالة تجديد جواز سفر للطفل يجب تعبئة إقرار بوجود طفل داخل مصر.