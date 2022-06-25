ضبط 4 سائقين بالمدارس و219 من على الطرق يتعاطون المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية في قضايا المرور.

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:

المرور على عدد (146) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (467) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (4) منهم.

فحص (280) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين صلاحيتها.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4184) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (219) سائقا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتي:

في مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط (1662) مخالفة أجهزة صوتية، ضبط (2331) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (4870) مخالفة زجاج ملون دون ترخيص، ضبط عدد (4056) مخالفة ملصقات.

ضبط (87) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط (486) أجهزة صوتية، ضبط (717) أجهزة ضوئية، ضبط (1337) ملصقات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.