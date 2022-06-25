الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 303 آلاف مخالفة مرورية خلال أسبوع

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

ففى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (303205) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (62254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة –  2167 موقفًا عشوائيًا).

 فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (406 سيارات –  44 دراجة نارية).

 فى مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط (12299) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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