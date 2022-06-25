ضبط 1178 قضية اتجار بالمخدرات وإبادة 12 فدان بانجو خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية في قضايا البيئة والمسطحات المائية، في مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1178 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت "1687,541 كيلو جرام" وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت "216,908 كيلو جرام"، وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت "50,14 كيلو جرام" وكمية من مخدر الهيروين، وزنت "35,438 كيلو جرام".

كما تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت "8,883 كيلو جرام" وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت "5,74 كيلو جرام" وكمية من مخدر الفودو ، وزنت "610 جرامات" وكمية من مخدر الأفيون، وزنت "380 جراما".

كما تم ضبط "2620 قرص ترامادول مخدر" و"67٫462 ألف قرص مؤثر مخدر" و"22 قرص إكستاسىي"خبوط" مخدر".

وإبادة مساحة "12 فدانا و6 قراريط و15 سهما" منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.