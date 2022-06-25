وفد نادي دبي للصحافة يختتم زيارة عمل إلى القاهرة بحث خلالها سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات الإعلام المصري

الزيارة شملت التعريف بفئات وأهداف "جائزة الإعلام العربي"

نقاشات مهمة مع قيادات أهم المؤسسات الصحافية والإعلامية في مصر نحو شراكات جديدة تخدم مسيرة الإعلام العربي

الاتفاق على وضع أطر جديدة للتنسيق والتعاون مع كلٍ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر والهيئة الوطنية للصحافة

منى المرّي: "الإعلام المصري رائد وتربطنا بمؤسساته علاقات وثيقة نتطلع إلى تنميتها خلال المرحلة المقبلة"

- "الأعمال المصرية كان لها حضورها المميز في دورات "جائزة الصحافة العربية" ووجدنا اهتماماً كبيراً بمشاركة أوسع في "جائزة الإعلام العربي"

- ميثاء بوحميد: "نادي دبي للصحافة حريص على مد جسور التعاون مع الإعلام العربي من الخليج إلى المحيط"

اختتمت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، زيارة إلى القاهرة استغرقت عدة أيام رافقها خلالها عدد من مسؤولي النادي، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات مجموعة من أهم المؤسسات الصحافية والإعلامية المصرية، وذلك في إطار السعي المستمر لمجلس دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة نحو توثيق العلاقات مع المجتمع الإعلامي العربي، والحرص على اكتشاف مساحات جديدة للتواصل والتفاعل الإيجابي من أجل مزيد من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وكذلك التعاون في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين الشباب المؤهلين لريادة تطوير الإعلام العربي.

وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين مجلس دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة من ناحية، والمؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية من ناحية أخرى وتنسيق الجهود بين الجانبين لخدمة القضايا العربية وذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تناولت اللقاءات تبادل الرؤى والأفكار المشتركة بهدف مواجهة التحديات الجسيمة التي تفرض نفسها على الإعلام العربي

وزارت منى المرّي خلال تواجدها في القاهرة عدداً من المؤسسات الإعلامية المصرية البارزة وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث التقت الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس والذي رحب بدوره بالزيارة التي وصفها بأنها تعكس عمق الروابط الأخوية المصرية الإماراتية، مثمناً أثر مثل تلك الزيارات المتبادلة في مد مزيد من جسور التواصل الإعلامي بين دبي والقاهرة، والتمهيد لمستويات أرقى من التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعيد الإعلامي.

وأكدت كامل التقدير للدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية وما يقوم به من جهود لتأكيد مواكبة قطاع الإعلام للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر ضمن مختلف القطاعات، موضحة أن الزيارة تأتي سعياً لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية الرائدة وبما يعود بالنفع على مسيرة الإعلام العربي بصورة عامة.

كما التقت منى المرّي خلال تواجدها في القاهرة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول اللقاء الروابط الوثيقة التي طالما جمعت نادي دبي للصحافة بالمجتمع الصحافي المصري، لاسيما من خلال منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية، فضلا عن علاقات التواصل المستمرة من خلال الزيارات المتبادلة وحرص النادي على التواصل المستمر مع مسؤولي المكاتب الإقليمية للصحف ووسائل الإعلام المصرية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

من جانبه، أعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي عن ترحيبه بالزيارة، منوهاً بعمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، ومؤكداً حرص الهيئة الوطنية للصحافة على توثيق عرى التعاون مع نادي دبي الصحافة، لإيجاد أطر جديدة للتكامل وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في المجال الصحافي والإعلامي عموماً، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق من أجل وضع بروتوكول للتعاون الإعلامي المثمر خلال المرحلة المقبلة.

الصحف المصرية

إلى ذلك، قام وفد نادي دبي للصحافة بزيارة مقار عدد من المؤسسات الصحافية المصرية الكبرى، حيث التقى الوفد بالقيادات الإعلامية في هذه المؤسسات، وجرى مناقشة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الصحافية ومجلس دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة، وذلك في إطار المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية والتي تستدعي التعاون الوثيق بين المؤسسات الصحفية العربية والتنسيق المثمر والفاعل بينها، حيث اطلع الوفد على التجربة الصحفية والإعلامية المصرية المقروءة والمسموعة والإلكترونية، بما يعزز التعاون المثمر بين الجانبين ويسهم في الارتقاء بدور الصحافة في خدمة قضايا المجتمع. كما تناولت الاجتماعات جائزة الإعلام العربي التي تهدف لتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع عبر تكريم المتميزين منهم. كما شهدت الاجتماعات الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى وضع بروتوكول تعاون يتضمن الخطوط العريضة للتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

والتقت منى المرّي خلال تلك الزيارات مع كل من: عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت، رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى جانب عدد من قيادات مؤسسة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومحمد البهنساوي، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم فضلا عن قيادات المؤسسة ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وأكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، ودينا عبد العليم، نائب أول رئيس تحرير اليوم السابع وقيادات المؤسسة، وهشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات "أون تي في"، و المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة للخدمات، وعمر أبو خطوة، المدير التنفيذي لقناة "أون تي في"،

كما شملت زيارة نادي دبي للصحافة إلى القاهرة لقاءات مع عدد من الإعلاميين المصريين وفي مقدمتهم الإعلامية لميس الحديدي، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامية هايدي كرم، والإعلامي سيف زاهر، وخليل عوامي، رئيس تحرير برنامج "كلمة أخيرة".

وأكدت منى المرّي أن زيارة وفد نادي دبي للصحافة إلى القاهرة تأتي انطلاقاً من تقدير المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام المصري الرائد ولما له من تاريخ ولرموزه من إسهامات في تشكيل ملامح جانب مهم ورئيسي من المشهد الإعلامي العربي بصورة عامة، كما تأتي في إطار نهج النادي وسعيه الدائم لمد جسور التعاون مع أهم المؤسسات الإعلامية في مختلف ربوع العالم العربي، منوهةً إلى أن الزيارة تطرقت إلى مناقشة آفاق التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانبين في خدمة الإعلام العربي وتعزيز تنافسيته .

جائزة الإعلام العربي

وأوضحت رئيس نادي دبي للصحافة أن الزيارة شملت التعريف بجائزة الإعلام العربي في أول دورة لها، وفي إطارها الجديد الذي يأتي خلفاً لجائزة الصحافة العربية وتأسيساً على ما حققته الجائزة من ناجح لافت على مدار أكثر من 20 عاماً، منوهة بالحضور المصري المميز في دوراتها المتعاقبة حيث تنافست مئات الأعمال المصرية ضمن فئاتها المختلفة، فيما وصل إلى منصة التكريم العشرات من الصحافيين المصريين المبدعين.

وقالت سعادتها: "مع انطلاقة جائزة الإعلام العربي وفي إطار الاستعداد لعقد دورتها الأولى، حرصنا أن خلال زيارتنا إلى القاهرة تعريف مؤسسات الإعلام هناك بالجائزة وأهدافها ومعاييرها، ودعوة المجتمع الإعلامي المصري للمشاركة ضمن مختلف فئاتها والتي لن تنحصر في مجال الصحافة ولكنها ستغطي قطاعات إعلامية أخرى، لتكون أشمل وأوسع نطاقاً، وأعم فائدة، إذ يبقى الهدف الأول تحفيز مستويات جديدة من الإبداع بما يسهم في النهوض بتنافسية الإعلام العربي عموماً، وهو ما يعود بالنفع أولا وأخيراً على المجتمع بحصوله على نتاج إعلامي رفيع المستوى يرقى إلى مستوى تطلعاته ويراعي أرقى المعايير العالمية".

من جهتها، أكدت د. ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة اعتزاز النادي بالروابط القوية التي تجمعه بالصحافيين والإعلاميين المصريين، والذين يشكلون بإنتاجهم الفكري جانباً مهماً من الإبداع الإعلامي في المنطقة، لافتةً إلى حرص النادي على تفعيل قنوات التعاون مع مختلف مؤسسات الإعلام العربي من الخليج إلى المحيط.

وقالت د. بوحميد: "على مدار سنوات طويلة، واصل نادي دبي للصحافة بناء شبكة علاقات ربما تكون الأكبر على مستوى المنطقة تجمع أهم وأبرز رموز الصحافة والإعلام في المنطقة، ويسعدنا أن يكون لدى النادي مثل هذه الروابط التي نسعى لتوظيفها في إقامة حوار دائم ومتواصل هدفه إيجاد تصورات عملية لما يمكن القيام به من جهود للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي على وجه العموم. ولاشك أن "جائزة الإعلام العربي" ستشكل قوة دفع جديدة في هذا الاتجاه بما هو منتظر لها من أثر في تحفيز مستويات جديدة من التميز ضمن قطاعات إعلامية متنوعة".

فعاليات وخدمات نوعيّة

وجرى خلال الزيارة استعراض الخدمات المتنوعة التي يضعها نادي دبي للصحافة في خدمة المجتمع الإعلامي سواء العامل في دولة الإمارات أو للإعلاميين من خارجها، كما تم عرض المميزات التي يمنحها النادي لأعضائه من داخل وخارج الدولة، ومن أهمها الانضمام إلى شبكة واسعة تضم الكوادر العاملة ضمن أكبر المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، فضلاً عن استعراض أهم الفعاليات التي ينظمها النادي بصفة دورية وتصب في خدمة الإعلام العربي، وفي مقدمتها الحدث الأكبر من نوعه عربياً وهو "منتدى الإعلام العربي"، الذي يجمع سنوياً قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، والكتاب والمفكرين وصناع الرأي، والأكاديميين المعنيين بالعمل الإعلامي من مختلف أنحاء المنطقة ويتناول سنوياً أهم القضايا والموضوعات التي تشغل القائمين على القطاع بهدف تحليلها والتوصل إلى أفضل صيغ التعامل معها بأسلوب يكفل تخطي ما يواجهه القطاع من تحديات وتعظيم فرصه نحو مزيد من التقدم والتميز.