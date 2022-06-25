الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية» تحتفل بـ«أول يوم عالمى» للمرأة فى العمل الدبلوماسى

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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تشارك وزارة الخارجية المصرية العالم في الاحتفال بأول يوم عالمي دولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وذلك بعدما دعمت مصر رعاية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كقرار غير مسبوق لتدشين الاحتفال السنوي بهذا اليوم في تاريخ الرابع والعشرين من يونيو، وذلك عرفانًا بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي.

وتقدم وزارة الخارجية المصرية التهنئة للدبلوماسيات المصريات على مشاركتهن القيمة في إطار عمل السياسة الخارجية المصرية والدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، وفي جميع المحافل الدولية، فضلاً عن تقديمهن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في حقل العمل العام.

المرأة العمل الدبلوماسي أول يوم عالمي الخارجية إسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي

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