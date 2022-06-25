«الخارجية» تحتفل بـ«أول يوم عالمى» للمرأة فى العمل الدبلوماسى

تشارك وزارة الخارجية المصرية العالم في الاحتفال بأول يوم عالمي دولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وذلك بعدما دعمت مصر رعاية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كقرار غير مسبوق لتدشين الاحتفال السنوي بهذا اليوم في تاريخ الرابع والعشرين من يونيو، وذلك عرفانًا بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي.

وتقدم وزارة الخارجية المصرية التهنئة للدبلوماسيات المصريات على مشاركتهن القيمة في إطار عمل السياسة الخارجية المصرية والدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، وفي جميع المحافل الدولية، فضلاً عن تقديمهن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في حقل العمل العام.