11 نصيحة للسفر تساعدك على توفير وقتك وطاقتك

عندما نخطط لرحلة عادة ما نشعر بالإثارة لدرجة أننا ننسى الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا مع اقتراب موسم العطلات، حان الوقت المناسب لتلخيص أكثر الحيل المفيدة التي يمكنك تطبيقها بسهولة أينما ذهبت حتى إذا قمت بحجز فندق 5 نجوم، فهناك طرق لجعل إقامتك أكثر روعة.

وفقًا لموقع «Bright Side» اختراقًا مفيدًا للغاية للمساعدة في جعلك خاليًا من القلق وأكثر إمتاعًا.

1- دائما تحقق من الحمام

قبل أن تحجز غرفة في فندق، تأكد من التحقق من التفاصيل التي يمكن أن تكشف عما إذا كنت تختار المكان الصحيح في معظم الأوقات، يمكنك الحكم على ما إذا كان الفندق جيدًا أم سيئًا بمجرد التحقق من الحمام، لن يضع الفندق الجيد فرشاة المرحاض أو المكبس داخل الحمام، لأنه يعطي الانطباع بأن الحمام سيئ الصيانة أو غير نظيف.

2- استخدم قبعات الاستحمام لتعبئة الأحذية المتسخة

بدلًا من تضييع وقتك الثمين في تنظيف حذائك قبل تعبئة أغراضك، احصل على بعض أغطية الاستحمام الإضافية، هذا مفيد بشكل خاص إذا نفذت أكياس بلاستيكية كبيرة بما يكفي، الشريط المطاطي الموجود على قبعات الاستحمام يجعلها مثالية لتغليف الأحذية المتسخة، حتى لا تنقل الأوساخ على الملابس في حقيبتك.

3- استخدم الماء الساخن من الغلاية لتنظيف الأشياء قبل الاستخدام

أولئك الذين يولون اهتمامًا إضافيًا للنظافة سيقدرون هذا الاختراق البسيط بشكل خاص، للتأكد من أن الأكواب والأكواب والأواني في غرفتك بالفندق نظيفة وخالية من الجراثيم، ما عليك سوى غلي بعض الماء في الغلاية وشطف كل شيء قبل الاستخدام.

4- تحقق من مخرج الطوارئ بمجرد وصولك

بمجرد وصولك إلى فندقك وترك متعلقاتك في الغرفة، قم بالسير في ممرات الفندق للحصول على إحساس بالمساحة ومحيطك، في حالة الطوارئ، لن يكون لديك وقت للقيام بذلك، لذا تأكد من معرفة مكان طرق الهروب وكيفية الوصول بأمان إلى المخرج.

5- أحضر شريطًا لاصقًا أو ضمادات معك أينما ذهب

بصرف النظر عن الأسباب الواضحة، يمكن أن يكون الشريط اللاصق أو الضمادات مفيدة في العديد من السيناريوهات غير المخطط لها، يمكنك استخدامها لحماية غرفتك في الفندق في حال انتهى بك المطاف في غرفة ليست صديقة للأطفال إن مجرد تغطية منافذ الطاقة بشريطين يمكن أن يمنع وقوع الحوادث.

6- كي الملابس باستخدام بخار الاستحمام

تعتبر مكواة السفر اختراعًا رائعًا، ولكن ستكون هناك أوقات تنسى فيها ببساطة إحضارها، أو ليس لديك مساحة كافية في حقيبتك، ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو تعليق ملابسك في الحمام أثناء الاستحمام والسماح للبخار بعمل سحره، اعتمادًا على نوع القماش، يمكن لبخار الاستحمام أن يقلل أو يزيل التجاعيد من ملابسك في غمضة عين.

7- ضع حقيبتك في حوض الاستحمام أولاً

بدلًا من فتح حقيبتك فور وصولك إلى أحد الفنادق، ضع أمتعتك في الحمام أو في حوض الاستحمام أولاً، في غضون ذلك، يمكنك الذهاب لفحص غرفتك إذا كان هناك أي حشرات أو حشرات لذلك، لن تقترب الحشرات من أمتعتك.