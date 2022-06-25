إصابة شابين فى حادث تصادم على طريق «كفر الزيات - طنطا» بالغربية

شهد طريق "كفر الزيات - طنطا" أحد الطرق الرئيسية في محافظة الغربية، حادث إصابة شابين في العقد الأول من عمرهما، وذلك إثر اصطدام سيارة بهما، بالقرب من مزلقان قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بطريق "كفر الزيات - طنطا"، بالقرب من مدخل قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، مما أسفر عن إصابة "محمد ر" و"عبده ال" في العقد الأول من عمرهما مقيمين بقرية كفر ديما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتيّ إسعاف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.