الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة: لا شبهة جنائية حول حريق شقة فى شبرا

حريق شقة
حريق شقة
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كشفت تحقيقات نيابة شبرا حول حريق نشب داخل شقة سكنية، عن أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة شبرا، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

شبرا حريق شقة سكنية

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وائل لطفي

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