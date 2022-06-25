ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش قبل توزيعها بالغردقة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم أول الغردقة بمنطقة الهضبة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ووردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول الغردقة، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليه.

وضبط بحوزته 10 طرب حشيش وسيارة ربع نقل يستخدمها في التنقل لتوزيع المخدرات على عملائه، وهواتف محمولة مختلفة، ومبالغ مالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة.