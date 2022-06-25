موعد إجازة ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو يُكثف البحث عن موعد إجازة 30 يونيو 2022 في مصر، وذلك على محركات البحث العالمية “جوجل” و"تويتر"، خاصة أن هذا العام تحل الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، ويهتم شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال بمعرفة موعد الاجازة التي من المقرر أن يكون هذا اليوم نهاية الأسبوع المقبل.

موعد إجازة 30 يونيو لموظفي الدولة

ومن المفترض أن يحصل موظفو الدولة المصرية في القطاع الحكومي والخاص وقطاع الأعمال على 3 أيام متواصلة خاصة أن 30 يونيو سيوافق الخميس المقبل قبل الإجازة الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الموافقين الأول والثاني من يوليو 2022، وهو ما سيستغله عدد كبير من الأسر المصرية في المحافظات المختلفة لقضاء العطلة في المدن السياحية أو الشواطئ لا سيما أن هناك آلاف من الطلاب قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو لموظفي القطاع الخاص

وهناك عدة عناوين يكثف المصريين ومترددي منصات التواصل الاجتماعي يكثفوا البحث عنها حاليًا مثل إجازات شهر يونيو 2022، إجازات شهر يونيو ويوليو، إجازات شهر يونيو في مصر، خاصة من قبل العاملين في الدولة والمؤسسات الخاصة، ومن المتوقع أن تأتي إجازة 30 يونيو الخميس الأخير من الشهر الجاري.

موعد إجازة 30 يونيو 2022

وفي الأيام المتبقية من هذا الشهر تعتبر ذكرى ثورة يونيو هي الإجازة الوحيدة التي سيحصل عليها الموظفون خلال شهر يونيو والتي ستكون موافقة الخميس 30 يونيو، وفي العام الجاري 2022 تحل الذكرى التاسعة لهذا اليوم، بالإضافة للإجازات الرسمية الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت.

وفي وقتٍ سابق قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ولم يتبقى الكثير من الإجازات الرسمية في عام 2022 تكون مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين وغيرهم، في السطور التالية نقدم آخر الإجازات المتبقية.

إجازات 2022 الرسمية المتبقية