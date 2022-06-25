السبت 25 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 25 يونيو 2022 وبيان درجات الحرارة

الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم السبت 25 يونيو 2022 حار نهارًا، و ترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم السبت 25 يونيو 2022 وبيان درجات الحرارة اليوم

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترًا والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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زيادة نصف مليون نسمة فى عدد السكان خلال 120 يوما

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تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

 

بيان درجات الحرارة اليوم السبت 25 /6 /2022 على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة في القاهرة اليوم السبت

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3523
الإسكندرية3022
وادي النطرون3622
طنطا3422
شبين الكوم3523
دمنهور3322
بلطيم3122
مرسى مطروح2822
السلوم3023
سيوة3721
بورسعيد3124
دمياط3124
الزقازيق3623
المنصورة3723
الإسماعيلية3423
السويس3622
العريش3022
رفح2921
رأس سدر3622
نخل3516
نويبع3824
طابا3421
سانت كاترين3115
الطور3424
شرم الشيخ3927
الغردقة3928
مرسى علم3828
الفيوم3726
بني سويف3724
المنيا3825
أسيوط3825
سوهاج3925
قنا4026
الأقصر4227
أسوان4328
إدفو4227
أبوسمبل4228
الوادى الجديد4226
شلاتين3825
أبورماد3725
حلايب3628
رأس حدربة3427
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وائل لطفي

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