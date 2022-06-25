حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 25 يونيو 2022 وبيان درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم السبت 25 يونيو 2022 حار نهارًا، و ترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم السبت 25 يونيو 2022 وبيان درجات الحرارة اليوم

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترًا والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة اليوم السبت 25 /6 /2022 على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة في القاهرة اليوم السبت

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت