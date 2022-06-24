متحدث الرئاسة يتفاعل مع سؤال عن «الأمن القومى» على صفحته

رد حساب المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي على تعليق إحدى المتابعات، أعربت فيه عن تخوفها على الأمن القومى وإحساسها بالإحباط والخسارة، ليؤكد المتحدث باسم الرئاسة أن مصر محروسة بعناية الله تعالى، "ومهما تكالبت عليها المؤامرات من الخارج أو الداخل، دائمًا ما تنتصر".

وكتب السفير بسام راضي: "كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تمامًا أن مصر محروسة بعناية الله تعالى بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان".

وتابع راضي، في تعليق له على فيسبوك: "مصر دائمًا محروسة بقيادتها الوطنية الشريفة ورجالها المخلصين وشعبها العظيم، ومهما تكالبت عليها الأحداث الجسام والمؤامرات المعقدة الجسيمة من الخارج أو الداخل، دائمًا ما تنتصر على كل ما واجهته من ظروف ومصاعب".

وأضاف: "مصر دائمًا محروسة بحفظ الله المليك المقتدر رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين.. وصدق الله عز وجل الذي قال في محكم آياته على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن أهل مصر: «إنهم في رباط إلى يوم القيامة".

جاء ذلك في رده على رسالة لمتابعة على صفحة المتحدث باسم الرئاسة على الفيسبوك تدعى عزة عبدالمجيد، قائلة: "من فضلك فيه شعور وإحساس منتشر بين الناس فيه خطر على الأمن القومى".

وأضافت: "إحساس بالإحباط والخسارة، وعدم الأمان، أرجوكم ساعدوا الناس وانتبهوا، ارفعوا وعى الناس وحاربوا اللى منتشر على السوشيال ميديا".