السبت 25 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث الرئاسة يتفاعل مع سؤال عن «الأمن القومى» على صفحته

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
ads

رد حساب المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي على تعليق إحدى المتابعات، أعربت فيه عن تخوفها على الأمن القومى وإحساسها بالإحباط والخسارة، ليؤكد المتحدث باسم الرئاسة أن مصر محروسة بعناية الله تعالى، "ومهما تكالبت عليها المؤامرات من الخارج أو الداخل، دائمًا ما تنتصر".

وكتب السفير بسام راضي: "كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تمامًا أن مصر محروسة بعناية الله تعالى بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان".

وتابع راضي، في تعليق له على فيسبوك: "مصر دائمًا محروسة بقيادتها الوطنية الشريفة ورجالها المخلصين وشعبها العظيم، ومهما تكالبت عليها الأحداث الجسام والمؤامرات المعقدة الجسيمة من الخارج أو الداخل، دائمًا ما تنتصر على كل ما واجهته من ظروف ومصاعب".

وأضاف: "مصر دائمًا محروسة بحفظ الله المليك المقتدر رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين.. وصدق الله عز وجل الذي قال في محكم آياته على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن أهل مصر: «إنهم في رباط إلى يوم القيامة".

جاء ذلك في رده على رسالة لمتابعة على صفحة المتحدث باسم الرئاسة على الفيسبوك تدعى عزة عبدالمجيد، قائلة: "من فضلك فيه شعور وإحساس منتشر بين الناس فيه خطر على الأمن القومى".

 وأضافت: "إحساس بالإحباط والخسارة، وعدم الأمان، أرجوكم ساعدوا الناس وانتبهوا، ارفعوا وعى الناس وحاربوا اللى منتشر على السوشيال ميديا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من شهر ذى الحجة 2022

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

نص اعترافات قاتل الطالبة نيرة أشرف: «شفيت غليلى»

جمع 40 مليون جنيه.. احتفالات أمام منزل الطفلة رقية بالإسكندرية لاكتمال تكلفة حقنة ضمور العضلات

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يتوافد قادة العرب إلى مصر

د.كريمة الحفناوى

قضايا المرأة وأولوية التشريعات

سارة شريف

عودة نتنياهو

صفاء النجار

تدريبات للحياة

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين (الجزء الأول)

محمد عبدالعزيز يكتب: رموز حقوقية.. القديس والعروبى والفقيه 2- 2

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبى: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن «اللى عندكم»

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين