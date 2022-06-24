الطب الشرعى: محمد عادل قاتل نيرة أشرف لا يتعاطى مخدرات

كشف تقرير الطب الشرعي للطالب محمد عادل محمد إسماعيل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، يوم الإثنين الماضي، عن عدم تعاطي المواد المخدرة.

وأجريت تحاليل للمتهم للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، أن جميع التحاليل التي أجريت له سلبية وأنه لا يتعاطى أو مدمن لأي نوع من أنواع المواد المخدرة أو الكحوليات.

ويوم الاثنين الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا بمقتل طالبة علي يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى نيرة أشرف 20 سنة طالبة بالفرقة الثالث بكلية الآداب جامعة المنصورة، وبالفحص تبين أنها جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن بالإضافة إلى جرح ذبحي بالرقبة.

وكشفت التحريات عن أن زميل المجني عليها، ويدعى محمد عادل بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.