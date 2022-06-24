السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسة سيدة وابنتها بالغربية

مشاجرة
مشاجرة
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شهد مركز السنطة، اليوم الجمعة، مشاجرة بين عائلتين بقريتى شبراقاص وشبرابيل إثر نشوب خلاف نتيجة معاكسة إحدى السيدات وابنتها من قبل سائقى "التكاتك"، وقد أسفر الحادث عن إصابة اثنين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخولى، مأمور قسم السنطة بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بالشارع الفاصل بين قريتى شبراقاص وشبرابيل دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين سائقى التكاتك من القريتين، وذلك لاتهام الطرف الأول بمعاكسة إحدى السيدات من أهالى قرية الطرف الثانى شبرابيل.

وأثناء معاتبتهما حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب فأصيب شخصان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

مشادة كلامية يوم الجمعة إصابة اثنين مشاجرة بين عائلتين أمن الغربية عمليات النجدة مركز السنطة

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