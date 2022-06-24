السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبى خطوة جيوسياسية لاحتواء روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بقرار قادة الاتحاد الأوروبي منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، في ذروة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن هذا القرار "يؤكد أن احتكارًا جيوسياسيًا لفضاء مجموعة الدول المستقلة (التي تضم العديد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) يتواصل بقوة بهدف احتواء روسيا".

وفي وقت سابق، اختتم قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم التي استمرت لمدة يومين اليوم الجمعة، والتي ركزت على مخاطر خفض موسكو لإمدادات الغاز وارتفاع معدلات التضخم الذي تغذيه جزئيًا الحرب الروسية في أوكرانيا. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل اليوم الجمعة، إن اثنتي عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي تخوض صراعًا مع تناقص تدفقات الغاز الروسي.

وتمضي ألمانيا حاليًا في خطة طوارئ خاصة بالغاز بعد تراجع مفزع في الشحنات الروسية. ووصفت السلطات الألمانية تراجع الإمداد بأنه انتقام روسي للعقوبات الغربية على الحرب الأوكرانية.

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