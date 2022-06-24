النيابة تحقق فى مصرع طالب غرقًا بترعة الجيزاوية

تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق في مصرع طالب غرقا بترعة الجيزاوية بالبدرشين جنوب المحافظة.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، ومعرفة سبب الوفاة.

واستمعت النيابة العامة لشهود الواقعة، والذين أكدوا أن الطالب كان يستقل المعدية لعبور البر الآخر، وخلال ركوبه انزلقت قدماه وسقط في الترعة.

البداية عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بإحدى الترع بدائرة مركز البدرشين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لقطاع الجنوب وبمشاركة الرائد هيثم عبد العال.

تبين بالفحص أنه في أثناء عبور الطالب "مصطفى أحمد"، يبلغ من العمر 14 سنة، معدية اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه غرقًا، وجرى انتشال الجثمان وإيداعه ثلاجة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.