السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع صياد غرقًا سقط من أعلى مركب بالقرب من بوغاز رشيد

غرق
غرق
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شهدت منطقة بوغاز رشيد بالبحيرة، اليوم الجمعة، مصرع صياد غرقًا إثر سقوطه من أعلى مركب صيد، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لمحاولة انتشال جثمان الصياد.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغًا بالواقعة من شرطة النجدة. وبالفحص تبين غرق "رمضان ع.أ" 14 سنة ومقيم بمركز إدكو ويعمل صيادًا على مركب باسم "الحاج على" وذلك إثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط.

وتكثف الأجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وانتشال جثته، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

البحر المتوسط مصرع اليوم الجمعة شرطة النجدة النيابة العامة غرق صياد البحيرة

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